Barbio sobre situação do Bahia: 'Vamos acreditar até o fim'

Mesmo em situação delicada no Brasileirão, o atacante William Barbio se mantém esperançoso na reviravolta do Bahia e disse que ainda acredita na permanência do clube na Série A.

"Fora do clube acho que ninguém acredita, mas nós jogadores vamos acreditar até o final", disse o jogador, durante entrevista coletiva após o treino de quarta-feira, 26.

Segundo Barbio, os problemas internos enfrentados pelo clube, como a troca de diretores e técnicos, prejudicaram o desempenho do time em campo. "Quando há muita troca, afeta a cabeça dos jogadores. Mudou muita gente", comentou.

Para não ser rebaixado, o tricolor precisa vencer os dois últimos jogos do campeonato, além de torcer para as derrotas de Vitória e Palmeiras. A próxima partida será contra o Grêmio no domingo, 30, às 18h30 (horário de Salvador), na Arena Fonte Nova. Caso não vença, o clube vai amargar mais um descenso na sua história.

