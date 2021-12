Barbio pede foco para vencer Flamengo no Maracanã

A missão do Bahia não é das mais fáceis. Depois de sair derrotado no duelo com o Goiás, no Serra Dourada, o time vai encarar o Flamengo, também fora de casa, e o atacante William Barbio - conhecedor do rubro-negro carioca da época que vestia a camisa do Vasco - pediu concentração para o confronto.

"Ninguém esperava a derrota como foi para o Goiás. Foi um primeiro tempo que o time não se encontrou. Agora a gente chega para jogar contra o Flamengo, com o apoio da torcida. Temos que entrar bem focado e concentrado para buscar a vitória que vai ser complicada", destacou o atacante carioca.

Barbio pregou respeito pela equipe do Flamengo e elogiou os jogadores do rival, mas garantiu que o time vai jogar tranquilo e ainda busca a vaga na Libertadores da América.

"É difícil jogar no Maracanã, ainda mais contra o Flamengo. Eles têm grandes jogadores e a gente tem que tomar cuidado com o time todo. Temos que pensar em vencer e buscar o máximo de pontos possíveis para se afastar da zona de rebaixamento e, quem sabe, ainda buscar uma vaga na Libertadores"

O Esquadrão encara o Flamengo na próxima quarta-feira, 16, às 21h50, em confronto na zona intermediária na tabela. O tricolor ocupa hoje a 12ª posição, com 36 pontos, enquanto o rubro-negro carioca é o 10º colocado, com 37.

