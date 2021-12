Barbio é apresentado oficialmente no Bahia

O atacante recém-contratado pelo Bahia, William Barbio, já assinou contrato, participou de dois treinos e foi relacionado para o grupo que viaja para o jogo com o Atlético-MG. Mas somente na manhã desta terça-feira, 13, foi apresentado oficialmente como jogador do Esquadrão.

O técnico Cristóvão Borges foi um dos responsáveis pela chegada do atleta no Fazendão, com quem trabalhou no Vasco, e o lançou no time profissional.

"O Cristóvão teve um peso grande na negociação. É bom reencontrá-lo aqui e trabalhar com ele de novo. Um dos grandes treinadores que já trabalhou comigo e sou grato até hoje por ter me colocado para jogar futebol", disse durante entrevista coletiva.

Vindo do Atlético-GO, o atleta já está ambientado no tricolor e disse estar pronto para entrar em campo. Com características de jogar pelos lados, Barbio vinha treinando normalmente no Dragão e afirmou estar preparado para o novo desafio.

"Não sou atacante matador, como aqui temos o Fernandão, Souza e Obina. Mas venho trabalhando forte para buscar melhorar a pontaria e ajudar o Bahia".

Questionado pelos jornalistas qual a inspiração sobre o visual arrojado e a cabeleira que ostenta desde os tempos da escola, ele sorriu e respondeu bem-humorado: "me chamam de Valderrama, de Emília... já teve de tudo. Mas a gente vai sempre levando na brincadeira".

William Barbio seguiu para Minas Gerais com o grupo horas depois da apresentação. Caso seu nome seja publicado no BID, ele já poderá estrear com a camisa do Bahia na partida contra o Galo nesta quarta-feira, 14, às 19h30, no estádio Independência.

