Bar foi opção para tricolores que ficaram sem ingresso

Antes da partida, muitos gritos e vibração. Após o apito do fim de jogo, a decepção estampada na cara dos torcedores. Esse cenário não foi visto apenas na Fonte Nova. A torcida tricolor marcou presença em bares de Salvador também.

Em um bar no Costa Azul, o tricolor Jorge Souza, 40, não ficou em casa. "Não consigo ver em casa sozinho, preciso do clima da torcida", afirma Souza. Torcedores com bandeiras em cima das mesas e muito nervosismo no início da grande final.

No intervalo, a confiança no bom resultado fazia parte do discurso dos torcedores. "Pode anotar que hoje vai ser 2 a 0 para o Bahia", apostou Souza. Para a tristeza da nação tricolor, a previsão não se concretizou em campo.

Decepção

Na marca dos 26 minutos da etapa final, a ansiedade por uma vitória se tornou em desespero com a falha do goleiro Jean. Após chute do meia Ricardinho do Ceará, a bola passou por entre as pernas do goleiro e calou não só a Fonte Nova como o bar inteiro.

Gritos de irritação se seguiram ao lance, enquanto o Bahia não conseguia criar chance reais de gol. O torcedor Souza não tentou comprar o ingresso e acabou não se arrependendo. "Jogos com muita procura assim prefiro ver num local um pouco mais calmo".

Minutos depois do gol rival, o atacante Zé Roberto teve uma ótima chance dentro da área, mas o goleiro Luís Carlos fez ótima defesa. O nervosismo começou a aumentar e a decepção abateu os tricolores ao fim da partida. Agora, a torcida deve buscar a vibração para o jogo de volta.

