Banco divulga 'espião' da conta do Bahia nesta segunda

O banco Bradesco promete divulgar oficialmente nesta segunda-feira, 2 quem foi o responsável pela invasão das contas bancárias do Bahia, publicadas pelo ex-presidente Marcelo Guimarães Filho na última terça-feira.

Em e-mail distribuído à imprensa, Marcelo Filho anexou extratos das contas do tricolor para comprovar que o dinheiro da venda do atleta Gabriel foi depositado nas contas do Bahia. Porém, no mesmo documento, era possível identificar no rodapé o dia 26 de agosto, às 9h20 da manhã, como a data e hora da consulta.

O interventor Carlos Rátis ingressou, na última quarta, com pedido na agência bancária do centro empresarial Iguatemi - onde o clube mantém a conta que teve as informações vazadas - para rastrear quem teve acesso ao sigilo bancário do tricolor.

"Não autorizamos ninguém, fora do grupo da intervenção, a ter acesso as contas. Inclusive, quando assumimos o clube (em 9 de julho), mudamos todas as senhas de banco justamente para evitar interferências desta natureza. Portanto, vamos levar isso adiante, disse Carlos Rátis.

A Constituição Federal de 1988 garante que são invioláveis a "intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas". Pelo Código Penal brasileiro, no artigo 53, a divulgação de segredos poderia resultar em detenção de 1 a 6 (seis) meses, ou multa.

A comissão eleitoral do Bahia iniciou neste domingo, 1º, nas bilheterias da Fonte Nova, o cadastro para os torcedores que vão participar das eleições no clube, no próximo sábado, dia 7. As bilheterias vão funcionar das 9 às 17 horas, até o dia da eleição. O número total de sócios aptos a participar é de 10.629.

Por orientação do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), as chapas que concorrem às eleições no clube precisaram acrescer o numeral 1 para atender a urna eletrônica. Na nova configuração, ficou assim: Fernando Schmitd 101; Antônio Tillemont 102 e Rui Cordeiro 109.

Na disputa do conselho a chapa de Schmitd agora é de número 191 e de Tillemont-Cordeiro de número 199.

