Bamor está suspensa do Ba-Vi e de mais cinco jogos

Após reunião para segurança do Ba-Vi do próximo domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova, a Polícia Militar decidiu punir a torcida organizada Bamor por seis jogos, a começar pelo clássico. Com isso, os torcedores filiados à organizada estão proibidos de entrar no estádio portando camisas, faixas e outros equipamentos que façam referência à torcida.

A punição se deve ao último incidente ocorrido domingo no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana, quando alguns integrantes da Bamor invadiram o lado destinado ao visitante, no caso o Figueirense, provocando um tumulto.

"Não toleramos nenhum ato de violência nos nossos estádios. O Futebol foi feito para o lazer e estamos prontos para promover a paz no jogo entre Bahia e Vitória. Depois dos incidentes em Feira, tínhamos que punir para que aquilo não se repita", disse o Coronel Henrique Melo, responsável pela segurança do próximo Ba-Vi.

Já os Imbatíveis, organizada pertencente ao Vitória, está liberada para a festa do futebol baiano, mas com ressalvas. Não haverá concentração da uniformizada. Os integrantes chegarão ao estádio e deverão entrar logo. Qualquer torcedor com trajes dos Imbatíveis em setores destinados aos tricolores serão retirados. Para o clássico, 547 policiais serão deslocados para manter a ordem na Fonte Nova e adjacências.

Metrô na ativa

Outra novidade será o funcionamento do metrô para o clássico, a partir das 14h. Para evitar possíveis conflitos, torcedores de Bahia e Vitória devem usar estações diferentes. No lado rubro-negro, a estação de Bela Vista, na Rótula do Abacaxi, será o ponto que levará ao estádio. Para os tricolores, será a estação do Retiro que vai ficar à disposição. Torcedores rivais não poderão pegar o metrô destinado ao outro. Integrantes de organizadas, neste caso só os Imbatíveis, estão proibidos de pegar o metrô.

