Bamor e Povão conclamam torcida a não ir à Fonte Nova

A Arena Fonte Nova deve receber seu menor público desde a inauguração, em 7 de abril deste ano, para a partida Bahia e Luverdense, pela Copa do Brasil. As duas maiores torcidas organizadas do tricolor, Bamor e Povão, estão conclamando a torcida a não comparecer no estádio em protesto (chamado de 'Público Zero') pela saída de Marcelo Guimarâes Filho da presidência do clube.

Procurado pela reportagem de A TARDE, os responsáveis pela gestão da Arena Fonte Nova reconheceram que há uma baixa busca por ingressos para o jogo desta quarta-feira, 15, (parciais não foram divulgadas).

Pela primeira vez, o consórcio que administra o equipamento vai abrir apenas o anel inferior para os torcedores. E mais: apenas dois portões estarão disponíveis: o Norte e o Oeste. "O fato de ser um estádio setorizado facilita que possamos abrir apenas algumas áreas, reduzindo o custo de operação da Arena. Pelo que tivemos de retorno nas vendas, não teremos bom público neste jogo", afirma Lino Cardoso, diretor de marketing da Arena.

Em sete jogos no novo estádio (no qual o Bahia teve mando em cinco), a capacidade de lotação até aqui foi de 17 mil torcedores - abaixo do estimado pelo consórcio, que espera média acima de 20 mil.

