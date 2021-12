Bahia x Villa: ingressos para jogo decisivo já estão à venda

Os ingressos para o segundo e decisivo jogo do Bahia contra o Villa Nova-MG, pela Copa do Brasil, nesta quinta-feira, 17, já começaram a ser vendidos. A partida, que definirá quem se classifica para a segunda fase da competição, será na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 21h.

Os sócios do clube têm desconto de 50% no valor dos bilhetes. Os torcedor em geral podem comprar os ingressos com valor a partir de R$ 15, que é o preço da meia-entrada para o setor Super Norte.

Pela internet, no site da Arena, os torcedores encontram preços promocionais para os setores Leste Inferior (R$ 40), Oeste (R$50) e Lounge (R$120). Os descontos giram em torno de 20% a e não é cobrada taxa de entrega.

A venda também já está disponível nos balcões da rede Ticketmix (Iguatemi, Salvador e Paralela) e do Pida! (Lapa e Piedade), no horário de funcionamento dos shoppings.

Na Fonte Nova, os bilhetes passarão a ser vendidos na quinta, 17, a partir das 8h. Uma pessoa poderá comprar até quatro ingressos.

A gratuidade é oferecida a crianças até seis anos. É necessário que a criança esteja acompanhada dos pais ou responsáveis e que apresente documentação.

No jogo de ida, no último dia 19, em Minas Gerais, as duas equipes empataram em 1 a 1. Agora, o Esquadrão pode até ficar no 0 a 0 que se classificará para enfrentar o América-MG na próxima etapa do torneio nacional.

