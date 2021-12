Bahia x Vasco já tem mais de 20 mil ingressos vendidos

Já foram comercializados mais de 20 mil ingressos para o jogo entre Bahia e Vasco, a ser disputado neste domingo, 29, às 16 horas, na Arena Fonte Nova, pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

A quantia representa a soma da venda de ingressos (aproximadamente 16 mil) até o início da tarde deste sábado, 28, além das entradas reservadas para os integrantes do programa Torcedor Oficial do Bahia (TOB). O setor "Super Norte", com ingressos entre R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia), já está esgotado.

Ainda restam ingressos para os outros setores, pelos seguintes valores: super norte, super leste (R$ 50, inteira; R$ R$ 25, meia), setor oeste (R$ 90, inteira, R$ 45 meia) e setor oeste torcida mista 2º anel (Lounge Premium, R$ 165), além dos ingressos para a torcida visitante (R$ 50, inteira; R$ 25, meia).

Os ingressos podem ser comprados pela internet, na Ticketmix dos shoppings Iguatemi, Paralela e Salvador e também nas bilheterias da Itaipava Arena Fonte Nova.

No domingo, as vendas no estádio começam a partir das 8 horas. Para os torcedores que se associaram ao Bahia, o benefício da meia-entrada só poderá ser utilizado até às 17 horas da véspera do jogo, exclusivamente na bilheteria Norte (Ladeira Fonte das Pedras) do estádio.

Além do jogo entre Bahia e Vasco, a Arena abriga na preliminar o jogo entre Bahia e Jacuipense, pela Copa Governador do Estado, a partir das 13h30. Nesta partida, o tricolor vai usar o seu plantel sub-20.

adblock ativo