Bahia x Vasco: ingressos estão à disposição da torcida

Os ingressos para a partida entre Bahia x Vasco seguem à disposição da torcida nos principais pontos de vendas. O jogo, válido pela 7ª rodada do Brasileirão, ocorre neste domingo, 27, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

As entradas estão à venda desde quinta, 24, nos balcões de ingressos dos shoppings da Bahia e Salvador, nas lojas oficiais do Bahia nos shoppings Salvador Norte, Bela Vista e Estrada do Coco, além dos guichês da Fonte Nova e internet.

Os bilhetes para arquibancada custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia). Para visitantes, o valor é R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia).

