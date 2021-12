Bahia x São Paulo: mais de 30 mil ingressos já foram vendidos

A expectativa é de casa cheia para o jogo decisivo entre Bahia e São Paulo nesta quarta-feira, 29, às 21h30, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Isso porque mais da metade da lotação da Arena Fonte Nova já foi garantida pelos torcedores até esta terça, 28, véspera do duelo.

De acordo com a parcial divulgada pela assessoria do Tricolor, até as 18h desta terça, foram vendidos cerca de 32 mil ingressos. A comercialização das entradas teve início na segunda, 28, e segue à venda na internet e nos balcões licenciados do clube. O valor varia entre R$ 30 (cadeira/meia) e R$ 160 (lounge).

Para chegar na próxima fase, o Bahia precisa de apenas um empate contra o São Paulo, pois venceu o jogo de ida no Morumbi por 1 a 0. Se perder por qualquer placar com diferença de um gol, a decisão será nas penalidades máximas. O 'gol fora de casa' ou 'gol qualificado' não existe mais.

Caso conquiste a classificação, o Tricolor chegará pela 6ª vez nas quartas de final da competição, sendo a última no ano passado, quando foi eliminado pelo Palmeiras. No entanto, o Esquadrão nunca em sua história esteve na semifinal, entre os quatro melhores da competição. Tabu que tentará ser quebrado nesta edição.

