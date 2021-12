Bahia x Santos: 12 mil ingressos já foram vendidos

Até as 18h desta sexta-feira, 20, cerca de 12 mil ingressos haviam sido vendidos para a estreia do Bahia na Arena Fonte Nova, pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo contra o Santos ocorre neste sábado, 21, às 16h.

A comercialização das entradas tiveram início na quarta, 18, apenas para sócios. Os preços variam de R$ 25 (meia, para cadeira) a R$ 140 (inteira, para o Lounge).

