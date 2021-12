Bahia x Santa Cruz: venda de ingressos começa nesta quarta

Os ingressos para o confronto entre Bahia x Santa Cruz, neste sábado, 7, às 16h30, (horário local) começam a ser vendidos para a torcida, nesta quarta-feira, 4.

A venda será aberta tanto para sócios, como para o público em geral. Além disso, o torcedor também poderá adquirir as entradas até 30 minutos antes da partida no site do estádio [veja abaixo pontos de venda].

Os bilhetes vão de R$ 15 a R$ 140, tendo o sócio-torcedor que está em dia com o clube, a vantagem de adquirir os tickets com 50% de desconto para todos os setores, com ressalva para o Lounge Premium.

(Fonte: E.C. Bahia)

