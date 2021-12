Bahia x Santa Cruz: mais de 5,5 mil ingressos vendidos

A projeção de Fonte Nova cheia para o jogo de sábado, 7, entre Bahia x Santa Cruz, foi confirmada com os mais de 5,5 mil ingressos vendidos nesta quarta-feira, 4, no primeira dia de comercialização dos bilhetes. Com os cerca de 2,2 mil sócios do Arena Tricolor, já são quase 8 mil torcedores garantidos para a partida.

As vendas ocorrem na Fonte Nova, das 10h às 17h, e no site da Arena. Os preços são: Super Norte, R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira); Norte, R$ 20 e R$ 40; Leste, R$ 25 e R$ 50; Oeste e visitante, R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira); Lounge, R$ 100 (sócio) e R$ 140 (geral).

Ingressos para Lounge e Oeste (inteira e sócio) também são vendidos nas lojas Casa do Tricolor (Bonfim, Pau da Lima, Salvador Norte, Bela Vista, Paseo Itaigara e Villas do Atlântico).

adblock ativo