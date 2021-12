Bahia x Santa Cruz já tem 10 mil ingressos vendidos

O Bahia está a um passo de mais uma final da Copa do Nordeste. Depois do empate em 2 a 2 no jogo de ida, no Arruda, o Tricolor pode empatar por até 1 a 1 com o Santa Cruz, neste domingo, 17, na Fonte Nova, para avançar à decisão .

Não à toa, a torcida do Esquadrão está animada para a partida: até a noite desta quinta-feira, 14, 10 mil ingressos já haviam sido vendidos. O setor Norte Inferior, com ingressos de R$ 20 a meia-entrada, é o único esgotado.

Os ingressos custam a partir de R$ 15, a meia-entrada, para o setor Super-Norte. Quem é sócio em dia do clube pode comprar os bilhetes para o setor Norte médio pelo valor promocional de R$ 30 a inteira. As vendas seguem até o sábado, dia 16, em oito pontos [confira abaixo].

