Bahia x Palmeiras: Começa venda de ingressos para 'decisão'

Teve início nesta segunda-feira a venda de ingressos para o jogo entre Bahia e Palmeiras, que acontece na quarta-feira, 17, às 19h30, no estádio de Pituaçu, pela 30ª rodada da Série A.

Com o Bahia na 16ª posição (35 pontos) e o Palmeiras na zona de rebaixamento com 27 pontos (18º lugar), o jogo é visto pelas duas equipes como uma decisão. Para o tricolor baiano, um triunfo pode deixar o clube muito perto da permanência na elite do futebol brasileiro em 2013. Para o alviverde paulista, conquistar os três pontos em Salvador fará a distância para a fuga do rebaixamento diminuir para seis pontos, com ainda sete rodadas a serem disputadas.

Além da partida principal, o torcedor também poderá acompanhar a prelimiar entre Bahia B (time que mescla juniores e profissionais que não estão relacionados) e Feirense, jogo válido pela Copa Governador do Estado, a partir das 17h.

Os ingressos custam R$ 30 (arquibancada) e R$ 60 (cadeira). Para a torcida visitante, que tem setor exclusivo para acesso, o único ponto de venda é no estádio de Pituaçu, das 09 às 17h, ou no dia do jogo.

Confira as informações da venda de ingressos:

Pontos de vendas:



- Loja 88 do Pituba Parque Center (09:00 às 19:00)

- Bilheteria de Pituaçu (09:00 às 17:00)

- Loja 88 do Outlet Center (Cidade Baixa) (09:00 às 17:00)

- Loja 88 do Brotas Center (09:00 às 17:00)

- Sede de Praia da Boca do Rio (09:00 às 17:00)

- Loja 88 do Caminho de Areia(09:00 às 17:00)

Valores: R$ 30,00 (Arquibancada) e R$ 60,00 (Cadeira)

Gratuidade: Crianças até 10 anos de idade, acompanhadas por pais ou responsável, têm gratuidade, mediante apresentação de RG.

Visitantes: Os ingressos destinados para a torcida do Palmeiras estarão à venda somente nas bilheterias do Estádio de Pituaçu e serão comercializados em horário comercial(Das 09h00 às 17h00), a partir de segunda-feira(15/10) até o horário e dia do jogo.

* Atenção: O torcedor que adquirir o ingresso para o setor de visitante só pode adentrar ao Estádio de Pituaçu pelo portão Leste 1. Caso ele tente entrar pelas catracas de mandante(Bahia), o ingresso será recusado.



