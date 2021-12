Bahia x Náutico: venda de ingressos começa quarta-feira

O Bahia dá início nesta quarta-feira, 21, a venda de ingressos para o jogo decisivo contra o Náutico, que acontece neste domingo, 25, às 16 horas (horário de Salvador), no estádio de Pituaçu.

Se o tricolor baiano vencer o time pernambucano nesta partida válida pela penúltima rodada da Série A, o Esquadrão estará matematicamente garantido na elite do futebol brasileiro em 2013.

O confronto contra o Náutico será o último jogo oficial a ser disputado pelo Bahia em 2012 no estádio de Pituaçu. Para esta decisão, a diretoria do tricolor baiano mantém a promoção para o ingresso da arquibancada, que continua custando R$ 20,00 (meia). Já a parte das cadeiras, destinada apenas para a torcida do Bahia, custa R$ 60,00 (preço único).

Quem for associado ao programa "Torcedor Oficial do Bahia" (TOB), poderá comprar o ingresso já a partir desta terça-feira, 20, na Loja 88, localizada no Pituba Parque Center. Também há a opção, apenas para o associado ao TOB, de comprar os ingressos (dois para cada associado) por meio do www.ingressofacil.com.br.

Veja os pontos de vendas para os ingressos do jogo entre Bahia e Náutico:



- Loja 88 do Pituba Parque Center (09:00 às 19:00)

- Bilheteria de Pituaçu (09:00 às 17:00)

- Loja 88 do Outlet Center (Cidade Baixa) (09:00 às 17:00)

- Loja 88 do Brotas Center (09:00 às 17:00)

- Sede de Praia da Boca do Rio (09:00 às 17:00)

- Loja 88 do Caminho de Areia(09:00 às 17:00)

Valores:

R$ 20,00 (Arquibancada) e R$ 60,00 (Cadeira)

Gratuidade:



* Crianças até 10 anos de idade, acompanhadas por pais ou responsável, têm gratuidade, mediante apresentação de RG.

adblock ativo