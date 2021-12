Bahia x Luverdense: desconto no ingresso vai até esta sexta

A promoção no valor do ingresso para o duelo entre Bahia x Luverdense, que acontecerá na Fonte Nova, segue até esta sexta-feira, 26. A entrada com menor preço sai a partir de R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia), para o setor Super Sul. [Confira todos os valores abaixo]

Além da internet, o torcedor também pode adquirir os bilhetes em um dos pontos de venda (Ticketmix do Shopping da Bahia e bilheteria Norte da Arena), que passaram a ser opções nesta quinta, 25.

Quem quiser ficar nos setores Oeste e Lounge Premium pode recorrer ainda a uma das seis unidades da Casa do Tricolor da capital e região metropolitana. No sábado, 27, dia da partida, os ingressos voltam a ser vendidos com preços regulares.

Até sexta

Sábado

adblock ativo