Bahia x Londrina: ingressos estão à venda

A torcida tricolor já pode adquirir ingressos para o jogo entre Bahia e Londrina pela internet, nos balcões da Ticketmix dos shoppings Salvador e da Bahia e em quatro lojas da rede Casa do Tricolor (Salvador Norte, Bela Vista, Paseo Itaigara e Vilas do Atlântico). O duelo contra o clube paranaense é neste sábado, 18, às 16h, na Fonte Nova.

Os bilhetes mais baratos são para o Setor Super Sul - R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia). A gratuidade para crianças, que antes era até 6 anos, continua ampliada para até 11 anos, com objetivo de ficar alinhada ao plano de sócio-mirim Esquadrãozinho.

A exceção fica por conta dos camarotes e do setor Lounge Premium - neste, crianças de 7 a 12 anos pagam R$ 35 e tem ingressos vendidos só nas bilheterias da Arena, no dia dos jogos.

No dia da partida, os guichês do estádio só aceitarão pagamentos em dinheiro. Com 17 pontos - cinco atrás do líder Vasco - o Bahia ocupa a terceira colocação na tabela da Série B. Enquanto o Londrina é o 11º, com 13 pontos.

