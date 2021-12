Bahia x Juazeirense: ingressos a partir desta quinta

Começa nesta quinta-feira, 21, a venda de ingressos para a partida entre Bahia e Juazeirense, que acontece no próximo domingo, 24, em Pituaçu.

O duelo marcará o último jogo do Bahia em Pituaçu antes de o clube passar a mandar os seus jogos na Arena Fonte Nova, que será reinaugurada no dia 7 de abril, dia de Ba-Vi.

Para o duelo contra o Cancão de Fogo, a diretoria tricolor decidiu por manter os valores dos ingressos: arquibancada continua a custar R$ 25,00 e cadeira segue com o preço de R$ 50,00.

A partida em Pituaçu será válida pela segunda rodada da segunda fase do Baianão, que é composto por dois grupos. O Bahia faz parte do Grupo 2 e a Juazeirense faz parte do Grupo 3.

Nesta fase do torneio, os dois melhores classificados no Grupo 2 e no Grupo 3 passam às semifinais, que terão jogos de ida e volta. O cruzamento prevê dois encontros entre clubes da mesma chave.

