Bahia x Jacuipense: mulheres entrarão de graça na Fonte Nova

Em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, comemorado neste sábado, 8, o Bahia fará uma promoção em parceira com a Arena Fonte Nova para o jogo deste domingo, 9, na Fonte Nova. às 17h, contra o Jacuipense.

Meninas e mulheres tricolores poderão entrar de graça no estádio. Para isso, bastará acompanhar outra pessoa (homem ou mulher) que comprar o bilhete. Não é necessário retirar ingresso de gratuidade, já que as mulheres podem passar diretamente na catraca acompanhadas do pagante.

O benefício não valerá para os camarotes e para bilhetes de cortesia. Integrantes do programa Torcedor Oficial do Bahia (TOB) também podem de participar. Além disso, quem se associar ao Bahia até as 17h deste sábado, na Central de Atendimento ao Sócio, no Shopping Capemi, ganhará um par de ingressos para o jogo.

Os ingressos para partida continuam a venda na Ticketmix (Iguatemi, Paralela e Salvador) e no Pida! (Center Lapa e Piedade). No dia do jogo, os ingressos serão vendidos em todas as bilheterias a partir das 8h.

