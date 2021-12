Bahia x Jacobina: ingressos já estão à venda

Os ingressos para Bahia x Jacobina já estão à venda. O duelo será neste domingo, 29, às18h30, no estádio de Pituaçu, válido pela abertura do Campeonato Baiano. A escolha do estádio de Pituaçu foi por conta da reforma no gramado da Arena Fonte Nova.

No setor arquibancada, os bilhetes estão por R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira), enquanto que no setor cadeira os preços variam entre R$ 25 (meia) R$ 50 (inteira). Para sócios, o bilhete sai a R$ 15, a arquibancada e R$ 25, a cadeira.

Para os torcedores interessados, os ingressos estão à venda nos Ticketmix dos shoppings Salvador e da Bahia, além das lojas Oficiais do Esquadrão (Paseo Itaigara, Bela Vista, Salvador Norte e Estrada do Coco).

Outro ponto de venda disponível para o torcedor é bilheteria Norte da Arena, das 10h às 16h (sexta, 27, e sábado, 28). No domingo, 29, dia de jogo, os ingressos só serão comercializados na Bilheteria de Pituaçu, a partir das 10h.

Pontos de venda

Sexta e sábado (27 e 28)

Bilheteria Norte da Arena – 10h às 16h

Ticketmix – Shopping da Bahia (9h-22h) e Salvador Shopping (9h-22h)

Loja Oficial do Bahia– Salvador Norte (9h-22h), Bela Vista (9h-22h), Paseo Itaigara (9h-21h) e Estrada do Coco (9h-21h)

Domingo (29)

Bilheterias de Pituaçu – A partir das 10h

