Bahia x Grêmio: decisão com sabor de revanche na Fonte

O Bahia terá um desafio complicado neste quarta-feira, 17, quando enfrenta o Grêmio às 19h15 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, pelas quartas de final da Copa do Brasil. Mas essa não será a primeira vez que as equipes duelam nesta fase do torneio nacional. Em 2012, o Esquadrão se deu mal ao cruzar o caminho dos gremistas, e por isso o confronto tem um certo sabor de revanche.

A Copa do Brasil daquele ano contava com um regulamento diferente do atual. Era necessário se classificar em apenas duas fases, em duelos de ida e volta, para chegar nas oitavas da competição (atualmente são quatro). Sendo assim, o Tricolor baiano chegou ao jogo contra o Tricolor gaúcho após eliminar o Auto Esporte (PB), o Juventude (RS) e a Portuguesa (SP).

À época, o Esquadrão era comandado pelo técnico Paulo Roberto Falcão, que mandou a campo Marcelo Lomba; Madson, Rafael Donato, Titi, Gerley; Fahel, Diones, Hélder; Gabriel, Lulinha e Júnior. O Grêmio de Vanderlei Luxemburgo tinha no elenco nomes como Gilberto Silva, Victor, Marquinhos e Marcelo Moreno.

O primeiro jogo foi no estádio de Pituaçu. O Bahia saiu na frente com gol do atacante Junior 'Diabo Loiro', após boa jogada de Gabriel e trapalhada de Gilberto Silva e Victor. Mas a equipe gaúcha empatou com Fernando em cobrança de falta e virou com Naldo, que desviou chute cruzado de Marco Antônio após saída errada de Marcelo Lomba (veja os gols abaixo).

Para a segunda partida, Falcão promoveu a entrada de Fabinho, Magno e Ciro, nos lugares de Madson, Diones e Junior. O Esquadrão até tentou reverter o placar da primeira partida, mas saiu derrotado novamente, com direito a duas expulsões (Fahel e Hélder). A equipe gaúcha venceu por 2 a 0, com gols marcados pelos atacantes Miralles e Marcelo Moreno (veja os gols abaixo).

Outra curiosidade foram os jogos que intercalaram as partidas de ida e volta. Assim como este ano, o Bahia enfrentou o Santos e o Grêmio encarou o Vasco pelo Campeonato Brasileiro de 2012.

Ingressos esgotados

Obviamente, a torcida tricolor espera que a história seja diferente desta vez, inclusive com promessa de casa cheia, já que todos ingressos disponíveis para a partida foram vendidos.

Caso se classifique, essa será a primeira vez que o Esquadrão chega à semifinal do torneio nacional. Além disso, quem passar de fase receberá R$ 6,5 milhões.

Para se classificar, o Bahia precisa ganhar por qualquer placar. O empate leva a decisão para os pênaltis. Quem passar enfrenta o vencedor do duelo entre Flamengo e Athletico-PR.

