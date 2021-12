Bahia x Fortaleza: ingressos já estão disponíveis

Começou na quarta-feira, 30, a venda de ingressos para a partida decisiva pela Copa do Nordeste entre Bahia x Fortaleza, que será disputado no domingo, 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O tricolor, que venceu a partida de ida, pode perder por até por 1 a 0 que se classifica. Se perder por 3 a 2, o Fortaleza leva.

As entradas podem ser adquiridas na internet, nas bilheterias Norte e EDG do local da partida e na Casa do Tricolor até sábado, 2. Os ingressos custam a partir de R$ 15 (meia-entrada do setor Super Norte).

No domingo, os bilhetes estarão à venda na internet até as 15h40 e nos guichês da Fonte Nova. Quem é Sócio Esquadrão pode acessar o estádio com a carteirinha. Crianças até 6 anos têm entrada gratuita.

adblock ativo