Bahia x Fluminense: ingressos já estão à venda

Os ingressos para antipenúltima partida do Esquadrão no Campeonato Brasileiro 2018 já estão a venda. Bahia e Fluminense duelam por uma melhor posição na tabela, nesta quarta-feira, 22, às 20h (horário da Bahia), em Salvador. O jogo válido pela 36ª rodada do Brasileirão. O Bahia é o 11º colocado na tabela com 44 pontos, enquanto o Fluminense está com 41 pontos na 13ª.

Os ingressos variam entre R$ 50 e R$ 140 (inteira) para a equipe mandante, e estão custando R$ 100 (inteira) para a torcida visitante. As entradas podem ser adquiridas no site da Arena, nos cinco shoppings que possuem loja do esquadrão e nas bilheterias da Fonte Nova.

Confira valores e programação:

Confira os valores dos ingressos

