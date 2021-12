Bahia x Flu: longas filas e 10 mil ingressos vendidos

A Arena Fonte Nova deve receber um grande público para a partida de despedida do Bahia no Campeonato Brasileiro 2013, no próximo domingo, às 16h (horário de Salvador). O duelo será contra o Fluminense, que luta para não disputar a Série B ano que vem.

Nesta segunda-feira, 2, terceiro dia de vendas, até as 18h, cerca de 10 mil ingressos foram adquiridos pela torcida tricolor. Longas filas se formaram na Ticketmix do shopping Iguatemi, e, de acordo com a assessoria da Arena, os setores Norte e Leste Inferior já estão esgotados. A venda segue nas lojas Ticketmix dos shoppings Iguatemi, Salvador, Paralela e Barra.

Os bilhetes começaram a ser vendidos no sábado, 30, apenas para os sócios do clube. Já a comercialização para todos os torcedores foi iniciada no domingo, 1º. Na próxima quinta, 5, os ingressos estarão disponíveis nas bilheterias da Fonte Nova, das 8 às 17h (horário local).

Promoção continua

A promoção no preço dos ingressos continua para a última rodada do Brasileirão na Fonte Nova. Os bilhetes é R$ 20 (R$ 10 a meia) nos setores Leste, Norte e do Oeste. Já na área do Oeste Inferior, o valor da entrada custa R$ 50 (R$ 25 a meia). No Louge Premium, o preço permanece R$ 120 e crianças de 7 a 12 anos pagam R$ 35.

