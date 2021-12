Bahia x Flu: ingressos a preços promocionais estão esgotados

Ao que tudo indica, a Arena Fonte Nova estará lotada para a despedida do Bahia no Brasileiro 2013, contra o Fluminense, no domingo, 8. Até as 15h30 desta quarta, 4, cerca de 30 mil bilhetes já haviam sido vendidos. A parcial não considera os bilhetes reservados para torcedores oficiais do clube baiano.

Segundo balanço divulgado pela Arena, os ingressos comercializados a preços promocionais (R$10 e R$ 20) estão esgotados. Porém, ainda há o setor Oeste Inferior, próximo ao banco de reservas, por R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira), além do Lounge Premium, que sai por R$120 e R$ 35 (para crianças).

As vendas seguem nos postos da Ticketmix dos shoppings Iguatemi, Salvador, Paralela e Barra, além das bilheterias do estádio, até as 17h.

