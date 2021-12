Bahia x Flamengo: torcedores terão acesso gratuito ao metrô

Os torcedores que irão assistir ao jogo do Bahia diante do Flamengo no próximo domingo, 28, às 16h, na Arena Fonte Nova, terão acesso gratuito ao metrô. O equipamento estará disponível das 14h às 19h nas estações Acesso Norte (Rótula do Abacaxi) e Campo da Pólvora.

A ação foi a pedido do Bahia e conta com apoio do CCR (concessionária que administra o metrô) e do shopping Bela Vista, que permitirá o estacionamento de carros no local.

adblock ativo