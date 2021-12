Bahia x Flamengo: siga o jogão em tempo real às 21h50

O Bahia entra em campo na noite desta quarta-feira, 31, na Arena Fonte Nova, para enfrentar o Flamengo. A partida, que é válida pela 10ª rodada do Brasileirão, terá transmissão em tempo real pelo Portal A TARDE, a partir das 21h50.

Com 16 pontos, o tricolor é o quinto colocado na tabela da Série A. Já o Rubro-negro carioca está na 15º posição com 10 pontos. Com um eventual triunfo, a equipe de Cristóvão Borges pode alcançar o G-4, ao passo que derruba o rival para a zona de rebaixamento.

O confronto é equilibrado. Em 35 duelos na Série A, são dez triunfos para cada lado e 15 empates. Porém, jogando em casa, o Esquadrão está há quase 13 anos sem vencer o Mengão. No último duelo realizado na Fonte Nova, o rubro-negro venceu por 2 a 1.

Reencontro

O jogo desta quarta será o primeiro de Gabriel contra o Bahia, clube que revelou o meia para o futebol. No entanto, o jogador ressaltou seu respeito pela equipe do coração e disse ainda não saber como reagirá caso marque um gol.

O técnico Mano Menezes ainda não confirmou a escalação do Flamengo. O atleta, que briga por posição com Adryan, é favorito a ser titular na partida desta noite. O lateral André Santos, sem estar regularizado, não poderá estrear.

