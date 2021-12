Bahia x Flamengo: ingressos já estão à disposição da torcida

Já estão à disposição da torcida os ingressos para o duelo entre Bahia x Flamengo. O confronto, que opcorre no domingo, 4, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, é válido pela 13ª rodada do Brasileirão Série A.

As entradas inicialmente poderão ser adquiridas por meio da internet, e, a partir desta quarta, 31, nos balcões licenciados do clube (confira abaixo). No dia da partida, os bilhetes estarão disponíveis na Fonte Nova a partir das 10h.

O valor do ingresso varia entre R$ 30 (cadeira/meia) e R$ 160 (lounge). Para os visitantes, os bilhetes saem por R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia). Há limite de quatro entradas por pessoa.

