Bahia x Flamengo de Guanambi: ingressão à venda na internet

Começou nesta quinta-feira, 4, a venda de ingressos para a partida entre Bahia e Flamengo de Guanambi, na próxima quinta, 18, na Fonte Nova, em Salvador.

Durante o Carnaval, a comercialização acontecerá somente pela internet, no site da Arena. A novidade é que as entradas para o setor Super Norte (R$ 30, com meia a R$ 15) também poderão ser adquiridas via internet.

A venda nas bilheterias da Fonte e nas lojas Casa do Tricolor se inicia na Quarta de Cinzas, 17.

adblock ativo