Bahia x CSA: ingressos já estão disponíveis

Os ingressos para o jogo entre Bahia x CSA já estão disponíveis para o torcedor tricolor. O confronto está marcado para a próxima quarta-feira, 5, às 21h15 (horário local), na Arena Fonte Nova, válido pela última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste.

Os torcedores podem adquirir os ingressos nos balcões da Ticketmix (shoppings Iguatemi, Paralela e Salvador) e no Pida! (shoppings Center Lapa e Piedade). A partir da próxima terça, 4, as bilheterias da Arena Fonte Nova começam a comercializar as entradas.

Os bilhetes para o setor Super Norte continuam com preço promocional: R$ 30 (a inteira) e R$ 15 (a meia-entrada). O sócio-torcedor tem o benefício de pagar metade do valor da entrada, em todos os setores.

