Bahia x Criciúma: mais de 5 mil ingressos vendidos

Com muitas filas, ainda segue intensa a procura de ingressos para o confronto entre Bahia x Paraná, válido pela 32ª rodada da Série B, do Campeonato Brasileiro. A última parcial aponta mais de 5 mil ingressos já vendidos para a partida.

Com ingressos que vão de R$ 15 a R$ 140 ainda dá tempo de o torcedor adquirir os ingressos. As vendas seguem na bilheteria norte da Arena Fonte Nova além do site do estádio até as 19h30.

(Fonte: Arena Fonte Nova)

