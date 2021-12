Bahia x Corinthians: ingressos para jogo de volta à venda

Estão à venda os ingressos para o jogo Bahia x Corinthians, na próxima quarta-feira, 6, às 22h, na Fonte Nova, em Salvador, válido pelo duelo de volta da Copa do Brasil.

Nesta sexta, 1º, a comercialização dos bilhetes será feita exclusivamente pela internet, que conta com preços promocionais para o setor Leste Inferior (R$ 40), Cadeira Especial Oeste (R$50) e o Lounge Premium (R$120).

No sábado, 2, os ingressos passam a estar disponíveis nos pontos físicos (shoppings, CAS e bilheterias da Fonte Nova), com preços a partir de R$30,00 (inteira) e R$15,00 (meia), no setor Super Norte.

