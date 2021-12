Bahia x Corinthians: ingressos à venda neste sábado

Começam neste sábado, 29, as vendas dos ingressos para a partida entre Bahia e Corinthians, pela sexta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, no dia 7 de julho, na Arena Fonte Nova.

A comercialização terá início às 15h deste, pela internet (www.futebolcard.com), e também nas lojas Ticketmix. Os ingressos terão valores promocionais: custam a partir de R$30 (meia entrada) e R$60 (inteira). O limite por pessoa é de quatro bilhetes.

A partir da próxima quinta-feira, 4, os ingressos para a torcida do Bahia também serão vendidos na Bilheteria Norte da Arena Fonte Nova (Ladeira Fonte das Pedras) e para a torcida do Corinthians, na Bilheteria Sul (Dique do Tororó), das 8h às 17h.

A Ticketmix também comercializa os bilhetes até o sábado (06) nos shoppings Iguatemi, Salvador e Paralela. No domingo, 7, dia da partida, a venda é exclusiva nas bilheterias da Arena, que estarão abertas a partir das 8 horas da manhã.

Pacote promocional - Os torcedores do Esquadrão terão a comodidade de garantir as entradas para os próximos três jogos do time baiano na Arena Fonte Nova: contra o Corinthians, contra o Goiás, no dia 28 de julho, e contra o Flamengo, no dia 31 de julho.

Os valores são R$ 150 (inteira) / R$75 (meia entrada) para os setores Norte e Leste, e R$270 (inteira) / R$135 (meia entrada) para o setor Oeste inferior.

adblock ativo