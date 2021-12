Bahia x Chapecoense já tem mais de 12 mil ingressos vendidos

Para vencer a Chapecoense no domingo, 12, às 16h, o Bahia está cheio de reforços. Nas arquibancadas, mais de 20 mil torcedores devem apoiar a equipe tricolor. Até as 18h desta sexta-feira, 10, com grandes filas na Fonte Nova, 12 mil ingressos já haviam sido vendidos.

No plantel, o atacante Rafinha e o lateral-esquerdo Guilherme se recuperaram de lesão e estão de volta ao time titular. Já na parte financeira, duas premiações atrasadas foram pagas nesta sexta e há a promessa de a folha salarial de agosto ser paga no começo da semana que vem.

