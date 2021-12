Bahia x Ceará: ingressos já estão à venda

O Bahia iniciou, nesta quarta-feira, 26, a venda de ingressos para o duelo diante do Ceará. O jogo será realizado no sábado, 29, às 16h (horário da Bahia), na Arena Fonte Nova, em Salvador, válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

O clube preparou uma promoção especial para os torcedores que comprarem os ingressos pela internet: 50% de desconto no valor do bilhete para qualquer setor, exceto o Lounge Premium. A compra pode ser realizada no site www.arenafontenova.com.br.

O ingresso custa a partir de R$ 15 no setor Super Sul e Super Norte. No setor Norte, custa a partir de R$ 20, no Leste R$ 25. No setor Oeste, o valor do ingresso custa a partir de R$ 30.

As outras opções de compra são os balcões ticketmix nos shoppings Salvador e da Bahia, as quatro lojas da casa do Tricolor (Paseo Itaigara, Bela Vista, Salvador Norte e Estrada do Coco), além das bilheterias do estádio. No sábado, 29, as bilheterias da Fonte Nova só aceitarão pagamentos em dinheiro.

Confira a programação:

Quarta-feira, 26

Internet – A partir das 15h

Bilheteria da Arena – 15h às 16h

Ticketmix – Shopping da Bahia (15h-22h) e Shopping Salvador (15h-22h)

Casa do Tricolor – Salvador Norte (15h-22h), Bela Vista (15h-22h), Paseo Itaigara (15h-21h) e Vilas (15h-21h) – exclusivo Leste, Oeste e Lounge

Quinta e sexta, 27 e 28

Internet – 24h

Bilheteria da Arena – 10h às 16h

Ticketmix – Shopping da Bahia (9h-22h) e Shopping Salvador (9h-22h)

Casa do Tricolor – Salvador Norte (9h-22h), Bela Vista (9h-22h), Paseo Itaigara (9h-21h) e Vilas (9h-21h) – exclusivo Leste, Oeste e Lounge

Sábado, 29

Internet – Até 15h30

Bilheterias da Arena – A partir das 9h

