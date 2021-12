Bahia x Catuense: venda de ingressos é antecipada

Torcedores já podem adquirir a partir desta sexta-feira, 20, por meio da internet, os ingressos para o jogo Bahia x Catuense, que está marcada para as 19h30 da próxima quarta, 25, na Arena Fonte Nova, pela quarta rodada do Campeonato Baiano.

No sábado, 21, os ingressos também estarão disponíveis nos balcões da Ticketmix dos shoppings Paralela, Salvador e Shopping da Bahia. O valor do bilhete mais barato sai a R$ 15 (meia) R$ 30 (inteira) no Setor Super Sul; e o mais caro no Longe Premium, que custa R$ 140. [confira a tabela com os valores abaixo]

