Bahia x Brasil de Pelotas: mais de 14 mil ingressos vendidos

Até a tarde desta quinta-feira, 13, mais de 14 mil ingressos foram vendidos para o jogo entra Bahia x Brasil de Pelotas, que será realizado nesta sexta-feira, 14, na Arena Fonte Nova, em Salvador, válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Nesta quinta, a bilheteria da Fonte já não está mais disponível, mas resta aos Tricolores a compra online no site da Arena, com desconto de 50% para qualquer setor, exceto o Lounge Premium. Outras opções são as Ticketmix dos Shoppings Salvador e da Bahia, além das 4 Casas do Tricolor (Paseo Itaigara, Bela Vista, Salvador Norte e Estrada do Coco).

Os sócios da modalidade Acesso Garantido podem levar uma mulher como acompanhante, ação em homenagem ao Outubro Rosa. Na sexta, 14, os guichês aceitarão apenas pagamentos em dinheiro.

Mais de 14 mil ingressos já garantidos pra final de amanhã. É Bahia contra o Brasil e os preços estão pela metade no https://t.co/SnJj5vdPRa pic.twitter.com/i4osmxlB7d — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 13 de outubro de 2016

