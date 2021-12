Bahia x Brasil de Pelotas: ingressos já estão à venda

Começou nesta terça-feira, 11, a venda de ingressos para o jogo entre Bahia x Brasil de Pelotas. A partida, válida pela 31ª rodada da Série B, será realizada na sexta, 14, às 21h30 na Arena Fonte Nova, em Salvador.

Os torcedores que adquirirem as entradas pela internet terão desconto de 50% em qualquer setor, com exceção do Lounge Premium. Os valores promocionais continuarão até sexta, dia da partida. Para garantir o ingresso, os interessados devem acessar o site da Arena Fonte Nova.

Também é possível comprar os bilhetes no Ticketmix dos Shoppings Salvador e da Bahia, nas quatro lojas da Casa do Tricolor (Bela Vista, Salvador Norte, Estrada do Coco e Paseo Itaigara). Nos guichês da Fonte, os ingressos estarão disponíveis a partir desta quarta, 12.

O clube ainda oferece ao sócios da modalidade Acesso Garantido a possibilidade de levar uma mulher como acompanhante. A ação acontece em homenagem ao Outubro Rosa.

