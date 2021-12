Bahia x Bragantino: mais de 31 mil já garantidos para despedida na Fonte

O Bahia tem no sábado, 12, um compromisso de extrema importância contra o Luverdense, fora de casa. Porém, independentemente do resultado, já se sabe que a Fonte Nova receberá grande público no sábado que vem para a despedida do Tricolor do estádio nesta Série B do Brasileiro.

Até o início da tarde desta quinta-feira, 10, mais de 31 mil lugares na arquibancada para o confronto com o Bragantino já estavam reservados. A partida poderá garantir à equipe o acesso, que muito provavelmente seria alcançado com triunfos nos próximos dois jogos.

No embate passado, diante do Sampaio Corrêa, o Bahia teve seu maior público nesta Segundona, com 35.658 pagantes. Ante o Braga, a expectativa é de novo recorde. Quem sabe até o geral do estádio em jogos entre clubes, marca que pertence ao rival: 41.379 pagantes foram à Fonte em 2015 para o 3 a 0 sobre o Luverdense que assegurou o acesso do Vitória.

O ânimo da torcida com a proximidade da volta à elite contagia também o elenco. “A gente fica muito feliz com a torcida confiando no time, pois havia uma desconfiança grande no início. Saber que eles vão lotar contra o Bragantino mesmo antes do jogo com o Luverdense é muito importante. Vamos procurar corresponder a esse apoio”, disse o volante Luiz Antônio, que vai substituir o contundido Juninho na partida deste sábado.

“Fico triste por Juninho ter se machucado, pois ele é meu amigo, irmão. Vou acabar ganhando oportunidade por conta disso e pretendo fazer o melhor pra suprir a importância que ele tem na bola parada, chutes de fora, raça e a dinâmica que dá para o time”, prometeu o atleta carioca.

Além da entrada de Luiz Antônio, o Bahia também terá como novidades os retornos de suspensão do lateral Moisés e do meia Régis.

adblock ativo