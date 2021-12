Bahia x Boa Esporte: venda para sócios começa nesta terça

Os ingressos para o jogo entre Bahia x Boa Esporte, que será realizada na próxima sexta-feira, 7, na Arena Fonte Nova, às 21h, já podem ser adquiridos pelos sócios do clube a partir desta terça, 4, na bilheteria norte do estádio, na internet e nas lojas Casa do Tricolor.

Já venda para os não sócios vai estar á disposição na quarta, 5. Os bilhetes variam entre R$ 30 (super norte), R$ 50 (leste) e R$ 140 (lounge premium) [veja abaixo a tabela de ingressos completa].

A partida entre Bahia x Boa Esporte é válida pela 17ª rodada da Série B do Brasileirão. O Tricolor é o 3º colocado, enquanto o time mineiro aparece na 18ª posição na tabela.

Confira os valores dos ingressos por setor:

