Bahia x Atlético-PR: ingressos já estão à venda

O torcedor tricolor já pode adquirir seu ingresso para a importante partida do Bahia na luta para fugir da proximidade da zona de rebaixamento contra o Atlético-PR, neste domingo, 27, no Estádio da Fonte Nova, às 15 horas(horário de Salvador).

As entradas estão à venda nos balcões do Ticketmix (nos Shoppings Paralela, Salvador e Iguatemi) e nas bilheterias Sul(Dique Tororó) e Norte(Ladeira das Pedras) da Fonte Nova. Os ingressos estão ao preço de R$15(meia-entrada) e R$30(inteira) no setor Super Norte. Já no Setor Oeste inferior com vista central do campo, os bilhetes custam R$45 e R$90. Nos outros setores as entradas estão no valor de R$25 e R$50.

adblock ativo