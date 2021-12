Bahia x Atlético-MG: mais de 20 mil garantidos para domingo

Até o início da noite desta sexta-feira, 10, mais de 20 mil lugares já estavam reservados para a partida de domingo, 12, entre Bahia e Atlético-MG, às 17h, na Fonte Nova. A comercialização continua no sábado, 11, pelo site da Arena, na bilheteria do estádio, balcões TicketMix e lojas oficiais do clube.

Depois do triunfo sobre o Avaí, em Florianópolis, por 2 a 1, que colocou definitivamente o time na briga por uma vaga na Pré-Libertadores de 2018, o grupo voltou nesta sexta aos treinamentos, no Fazendão. Aqueles que foram titulares diante dos catarinenses fizeram um trabalho regenerativo e os demais realizaram uma atividade tática.

Lucas Fonseca, que foi desfalque na última partida por uma lesão muscular, fez tratamento e é dúvida. Já Renê Júnior, que foi substituído contra o Avaí com dores no joelho, não será problema.

