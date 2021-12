Bahia volta atrás e fecha acordo com Fonte Nova

Dois dias depois de anunciar que não negociaria mais a renovação de contrato com a Arena Fonte Nova e passaria a atuar em Pituaçu, o Bahia voltou atrás. Em reunião que começou na tarde desta quarta-feira, 1º, e invadiu a noite, as partes entraram em acordo sobre a extensão do vínculo que se encerra no próximo dia 7.

Estiveram presentes no encontro Marcos Lessa, presidente da Arena, Marcelo Sant'Ana, presidente do Bahia, e Cícero Monteiro, chefe de gabinete do governo do estado.

"A participação do governador Rui Costa (que designou Monteiro para cuidar do caso) foi fundamental para se chegar ao denominador comum", disse o secretário de comunicação do governo, André Curvelo, que informou que detalhes sobre o acordo só devem ser divulgados nesta quinta, 2, em evento conjunto de Bahia e Arena para o anúncio oficial.

A diretoria tricolor havia tomado a atitude de, na segunda, 30, interromper as tratativas por conta de impasse entre as propostas. O Bahia queria receber mais. A Arena, pagar menos e dividir mais riscos de bilheteria com o clube.

