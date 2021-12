Bahia volta as atenções para jogo decisivo contra o Timão

Após o empate diante do Palmeiras pelo Brasileirão, o elenco do Bahia se reapresentou nesta segunda-feira, 4, e agora volta as suas atenções para o jogo de volta da Copa do Brasil, contra o Corinthians. A partida será realizada na quarta, 6, às 21h, na Fonte Nova. No primeiro confronto, o Tricolor perdeu por 3 a 0, em São Paulo, e agora precisa vencer por 4 a 0 para avançar. Se o resultado se repetir, a disputa vai para os pênaltis.

Visando o duelo, o técnico interino Charles Fabian iniciou, à tarde, a preparação no Fazendão. Os atletas que jogaram mais de 45 minutos contra o Verdão, no domingo, fizeram treino regenerativo na academia. O restante do grupo seguiu para o campo, onde foi realizado um coletivo contra os juniores e fizeram um trabalho de finalizações.

Para a partida, o Esquadrão terá as ausências dos laterais Roniery, que defendeu o Paraná na competição, e Pará, convocado para a Seleção Brasileira Sub-20, além do volante Uelliton, suspenso.

