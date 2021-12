Bahia volta as atenções para a Copa do Brasil

O Bahia encara o Nacional-AM, pelo jogo de volta da primeira fase da Copa do Brasil, nesta quinta-feira, 16. Os ingressos serão vendidos até esta quarta, 15, a preços promocionais. Os mais baratos, no setor Super Sul, custam R$ 10 (meia-entrada).

Com uma equipe reserva, o tricolor ficou no empate por 0 a 0 na partida de volta, no Amazonas. Por isso, precisa vencer o jogo desta semana. Outro 0 a 0 leva a decisão para as penalidades e qualquer empate com gols classifica o Nacional.

Para a partida, titulares podem ser poupados, mas Tiago Real, que cumpriu suspensão contra o Sport, deve jogar. Já o lateral-esquerdo Patric, que levou uma pancada no tornozelo na partida, pode ficar fora.

Na segunda, 13, ele ficou no departamento médico, enquanto os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos fizeram apenas um treino regenerativo na academia.

