Bahia volta aos treinos nesta terça; atacante fará exames

Após a folga desta segunda-feira, 2, o elenco do Bahia volta aos treinos na manhã desta terça, 3. A expectativa é saber a gravidade da lesão do atacante Edigar Junio, que saiu do Ba-Vi de domingo, 1º, com dor na parte posterior da coxa direita.

Se não puder jogar, Edigar deve ser substituído por Luisinho, que entrou no lugar dele no próprio Ba-Vi. Por conta da derrota, Doriva deve testar também algumas mudanças no time durante a semana.

"No próximo jogo a gente vai ter que estar a 110% em campo. Vamos ter que correr muitos riscos se a gente quiser recuperar a vantagem que perdemos nesta tarde (anteontem)", disse o treinador, que completou: "Durante a semana vamos mobilizar os atletas para que sejamos eficientes e para conseguir fazer os gols que nos darão a condição de conquistar o título".

