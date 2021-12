Bahia volta aos treinos, e titulares fazem regenerativo

O elenco do Bahia se reapresentou nesta segunda-feira, 11, e já retornou às atividades visando o duelo contra o Corinthians, no próximo sábado, 16, às 21h, na Arena Itaquerão, em São Paulo.

Quem jogou mais de um tempo diante do Goiás, no último sábado, 9, realizou um trabalho leve (regenarativo) no CT do Fazendão. O meia Marcos Aurélio foi o único titular que treinou com bola. A outra parte do elenco participou de um coletivo, entre atletas reservas e da base.

Nesta terça, 12, o time, ainda sob o comando de Charles Fabian, treina em dois períodos. Para o jogo de sábado, ante o Corinthians, a volta do zagueiro Titi será reforço. Os laterais Roniery e Guilherme Santos são desfalques.

