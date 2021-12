Bahia volta aos treinos e já foca no Internacional

O elenco do Bahia voltou aos treinamentos na tarde desta segunda-feira, 20, no Fazendão, após o empate com o Cruzeiro, visando o confronto com o Internacional. O duelo com a equipe gaúcha será nesta quarta, 22, às 19h30, na Arena Fonte Nova, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro.

>>Ingressos para Bahia x Internacional estão à venda

Como já e de praxe, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos diante da equipe mineira realizaram um trabalho regenerativo na academia do clube. Já no gramado, sob o comando do técnico Enderson Moreira, os demais atletas realizaram um treino técnico em campo reduzido.

O zagueiro Tiago, que retorna à equipe após cumprir suspensão, participou das atividades e está confirmado no time titular que enfrenta o Colorado.

Nesta terça, 21, o grupo Tricolor encerra a preparação com uma atividade, à tarde, no CT do clube. O Bahia é o atual 11º colocado da competição nacional, com 22 pontos conquistados.

